Feghouli'den Uğur Karakullukçu'ya sert cevap: 'İki yüzlüsün'

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız Feghouli, Marsilya'nın teknik direktörü Tudor hakkındaki söylemleri nedeniyle kendisine "3 aylar topçusu" diyen spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'ya "Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra ikiyüzlüsün. 2 şampiyonluk ve 2 kupa kazandım. Ayrıca en iyi oyuncu seçildim. Ve sen ne yapıyorsun? Tudor için iyi şeyler söylemek Terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor! Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum" şeklinde cevap verdi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'nin Fransız devi Marsilya'nın teknik direktörü İgor Tudor hakkında Fransız basınına yaptığı açıklamalar spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun tepkisini çekti.

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Cezayirli yıldızın 2017-2018 sezonu hakkındaki "Sezon sonunda elde edilen şampiyonluk, Tudor'un sezon başında transfer ettiği oyuncular sayesinde geldi" şeklindeki açıklamalarına sosyal medya hesabı aracılığıyla tepki gösterdi.

"LAKABIN 3 AYLAR TOPÇUSU"

Karakullukçu paylaşımında "Feghouli’nin Tudor fikrine bir şey demiyorum ama tembellikte, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi. Senin en çok övündüğün dönemdeki lakabın 3 aylar topçusu." ifadelerine yer verdi.

"KAFAN KİRLİ, İKİ YÜZLÜSÜN"

Karakullukçu'nun paylaşımına sert bir dille cevap veren 32 yaşındaki yıldız Karakullukçu'nun yalan söylediğini belirterek “Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra ikiyüzlüsün. 2 şampiyonluk ve 2 kupa kazandım. Ayrıca en iyi oyuncu seçildim. Ve sen ne yapıyorsun? Tudor için iyi şeyler söylemek Terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor! Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum.” dedi.

"ORTADA BİR YALAN YOK PERFORMANSIN YETERSİZDİ"

Uğur Karakullukçu ise Feghouli’nin kendisine yalancı ve ikiyüzlü söylemlerine karşılık, “Sofiane, ben sadece kendi fikrimi söyledim ve söylediklerimin arkasındayım ortada bir ‘yalan’ yok. Performansının 5 yılda çılgın paralar kazanmış bir oyuncuya göre yetersizdi, toparlamak için de son yıllarda bir çaban olmadı. Üzgünüm ama bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin” ifadelerini kullandı.