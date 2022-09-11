Federico Valverde'den muhteşem gol
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Karşılamanın 45+3. dakikasında Real Madrid'den Federico Valverde attığı şık golle alkış topladı. Federico Valverde'nin attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Spor 11.09.2022, 18:24
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Vedat Muriqi'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Federico Valverde 90'a astı
Real Madrid bu gole 45+3. dakikada Federico Valverde ile yanıt verdi. Orta sahanın gerisinden topu alan Valverde, tek başına götürdüğü atakta ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 1-1'e getirdi.
Federico Valverde'nin attığı gol, sosyal medyada gündeme otururken, uzun süre ayakta alkışlandı. Federico Valverde'nin attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
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