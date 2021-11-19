"Fatih Terim TFF başkanlığını düşündü"
GS TV'de çarpıcı açıklamalar yapan Fatih Terim'in eski yardımcısı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Davala, Terim'in bir dönem TFF başkanlığını düşündüğünü söyledi.
Galatasaray'da geçen sezon sonuna kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Ümit Davala'nın sözleri;
Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim.
ŞAMPİYON OLMUŞTU
O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık
DAHA PROFESYONEL BAKILIYOR
Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti.
TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNDÜ
Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz.
Kaynak: Hürriyet
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