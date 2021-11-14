Fatih Terim Şilili futbolcuyu istiyor
Galatasaray'da ocak ayı için 2 futbolcunun ismi güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Finlandiyalı Pukki ve Şilili Diaz, listenin en başında yer alıyor.
Spor 14.11.2021, 21:12
Fotomaç'ın haberine göre devre arasında en az bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki var.
Champiosnhip takımlarından Blackburn Rovers'Ta 17 maçta 13 gol ve 1 asistle oynayan Ben Brereton Diaz'ın gözlemci raporları da Fatih Terim'e sunuldu.
Fatih Terim Şili'nin Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası grup eleme maçını izledi.
Habere göre 22 yaşındaki Brereton'un ciddi bir potansiyeli olduğuna karar veren Fatih Terim, forvet listesine Şilili yıldızı da ekledi.
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