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Fatih Terim sessizliğini bozdu: "Galatasaray beni isteğinde hiçbir zaman hayır demedim"

Mnde gelen spor haber siteleri arasında yer alan The Athletic'e röportaj veren Fatih Terim, Galatasaray ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Spor 17.04.2022, 17:47
Fatih Terim sessizliğini bozdu: "Galatasaray beni isteğinde hiçbir zaman hayır demedim"

Galatasaray efsanesi Fatih Terim son olarak dünyanın önde gelen spor haber siteleri arasında yer alan The Athletic'e röportaj verdi.

Haberde Terim'in Galatasaray ve A Milli Takım kariyeri hakkında detaylara yer verilirdi. Tecrübeli çalıştırıcının lakabının "İmparator" olduğu vurgulanırken, ülkenin en büyük ve başarılı takımını çalıştırdığı ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim'in birçok başarısına rağmen kendisine kredi verilmediği yazıldı. Terim, "Futbol adamı olarak, Tanrı bana yapabileceğim bütün başarıları verdi" ifadelerini kullandı.

Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum. Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum.

Fatih Terim'den Galatasaray sözleri

Burak Elmas'ın Galatasaray'da başkan seçilmesiyle teknik direktörlük görevine devam eden Fatih Terim futbol şubesinde devrim yapma düşüncesi olduğunu ancak takımdan ayrılmasının sürpriz olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var." dedi.

Galatasaray'dan başka Türk takımı çalıştırma ihtimaline, "İmkansız" yanıtını veren Fatih Terim, "Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kendisi için aile olduğunu ifade eden Terim, "Galatasaray'a dönmeden önceki görüşmelerim hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım." diye konuştu.

"Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum. Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum."

Fatih Terim, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'u kendisine örnek aldığını söyledi. 68 yaşındaki teknik direktör Ferguson gibi bir takımın Türkiye'de 27 yıl kulüp çalıştıramayacağını da sözlerine ekledi.

"Alex Ferguson, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle hocalığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye’de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkansız."

#Fatih Terim #Galatasaray #the athletic
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