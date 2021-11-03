Fatih Terim 'Ne olursa olsun onu Galatasaray'a getir' dedi
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli menajer Ion Becali, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, Dennis Man transferi için kendisiyle konuştuğunu ve ne olursa olsun 23 yaşındaki Rumen oyuncunun kadroya katılmasını istediğini söyledi.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie B'de Parma forması giyen Dennis Man'ı radarına aldı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği 23 yaşındaki Rumen oyuncu için önemli bir iddia da ortaya atıldı.
"Ne gerekiyorsa yap"
Emanuel Roşu'nun haberine göre menajer Ion Becali, Dennis Man transferi konusunda Fatih Terim ile bir araya geldi. Tecrübeli hocayla olan görüşmesini anlatan Becali, "Fatih Terim, Parma'da forma giyen Dennis Man'i transfer etmek için ne gerekiyorsa yapmamı istedi. Terim, Man'i çok istiyor" ifadelerini kullandı.
29 Ocak 2021 tarihinde FCSB'den 13 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer edilen Man, bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Takımında pek fazla forma şansı bulamayan Rumen oyuncu, ayrılık kararına sıcak bakıyor. 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncu forvet ve sağ kanatta görev yapıyor.
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