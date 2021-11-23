Fatih Terim kaç maç ceza alacak?
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında öne geçtiği mücadelede Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın her iki yarısının da son dakikalarında sarı kartlar gören teknik direktör Fatih Terim, oyundan ihraç edildi. Hakeme sinkaflı kelimeler kullandığı ve bu cümlelerin raporlarda yazıldığı iddia edilen Terim'in ağır bir ceza alabileceği öğrenildi.
Spor 23.11.2021, 12:56 23.11.2021, 13:01
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk yarının ve ikinci yarının son dakikalarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi. Hakeme küfür ettiği ve bu cümlelerin raporda yazıldığı iddia edilen Terim'in ağır bir ceza alabileceği öğrenildi.
8 maç ceza alabilir
Hürriyet'in haberine göre, maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim'in derbinin hakemlerine yönelik küfür ve hakaret ettiği yazıldı. Ayrıca yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiği de belirtilen Terim'in, toplamda 8 maç ceza alabileceği iddia edildi.
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