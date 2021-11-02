Fatih Terim'in maaşı açıklandı
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in aldığı yıllık ücreti açıkladı.
Spor 02.11.2021, 17:32
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim'in maaşııyla ilgili son günlerde çıkan çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon Euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşma kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon Euro'ya tekabül ettiğinin altını çizdi.
Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon € alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün € 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon €'ya tekabül ediyor" dedi.
Kaynak: NTVSPOR
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