Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Spor 07.12.2021, 18:03
Aspor'un geçtiği biliye göre Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
İha'nın haberine göre ise; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fıtık ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kulübün kısa süre içinde konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor...
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