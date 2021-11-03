Fatih Terim: 'Gruptan lider çıkabilirsek söyleyeceğimiz çok şey olacak'

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray yarın Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Marcao, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in açıklamaları;

"UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi hayal ediyoruz. Çok zorlu bir grupta yer alıyoruz. Israrla bir Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu söylüyorum. Gruptan lider çıktığımız takdirde son 16 ardından çeyrek, yarı ve final gibi adımlar var. Önce gruptan çıkalım ardından söyleyeceğimiz çok şey olacak."

"KOLAY GEÇECEĞİNİ KİMSE BEKLEMESİN"

"Özellikle teknik direktörleri geldikten sonra yukarı doğru bir ivme kazandı Lokomotiv. 4 maç oynadılar sadece bize yenildiler. İyi yere gittiklerinin önemli göstergesi. Gisdol göreve geldikten sonra 1 mağlubiyetleri bize karşı. Kolay geçeceğini kimse beklemesin"

"TÜM KURALLARA UYDUK"

"Pandemi başladıktan sonra tüm kurallara uyduk. Rakiplerimizin 3000-4000 izleyici aldığı dönemde bile biz federasyona uyduk. Bu maçla ilgili tam kapasitenin olmamasıyla ilgili çıkan karara da uyarız. Demek ki bu 5 gün fark ediyor. 4 Kasım erken demek."

"MAKAS HEP VARDI ŞİMDİ AÇILIYOR"

"Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın akademi yapılanmasını, fotoğraflarını gönderdiler. A takımdan daha önde. Tavsiye ederim, çoğunuz görmüşsünüzdür belki. 2000'de de makas vardı. Makas hep vardı ama açılıyor demek istiyorum. Ben akademiyi böyle yaparsam, normal takımı ne yaparım demek istiyorlar orada. Her zaman makas olmaya devam edecek. Yine başarılı olabiliriz ama makası da kapatmamız lazım."

"HERKES DEĞİŞİME HAZIR OLSUN"

"Galatasaray belki de son yıllarda ilk defa bir maça favori çıkıyor. Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Ocak ayı için planlarımız var, herkes değişime hazır olmalıdır. Takımdan memnunum ama her zaman daha iyisi vardır, biz de onu düşüneceğiz."

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

"Yabancı kuralı değişiyor ama bu kuralın hedefinin 14 Türk olduğunu bir türlü anlatamadım. Yabancı zaten serbestti. Bu, bir bakış açısı. Yasaklarla hiçbir yere varamayız. Oyuncuyu Türk-yabancı diye ayırt edemezsiniz. Anadolu takımları, bu yabancı kuralından dolayı hepimize kafa tutuyor. En ekonomik fiyata oyuncu buluyorlar ve bizi de başkalarını da her yerde yeniyorlar. Favori yok neredeyse artık maçlardan önce."

SACHA BOEY AÇIKLAMASI: BİR SÜRE DAHA ARAMZIDA OLAMAYACAK

Sakatlığı devam eden Sacha Boey hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Sacha Boey'den bir süre daha faydalanamayacağız. Futbolun içinde bu tip sakatlıklar var. Sacha genç bir oyuncu ve kendisinden beklentilerimiz büyük." ifadelerini kullandı.

Marcao'nun açıklamaları;

Takım olarak hem fiziksel, hem de psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Marcao, "Avrupa maçları daha çok yardımcı oldu. Zor bir dönem geçirdik hem fiziksel hem de psikolojik. Bu dönemde başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarım ve takım arkadaşlarım, hepsi benim yanımdaydı, beni iyi hazırladılar. Bu da Avrupa maçlarındaki performansıma yansıdı. Bu maçların olması benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

Ligde ve Avrupa'da maç maç ilerlediklerini ve her maçın da kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun vadeli konuşmak anlamsız, maç maç bakıyoruz, her maç bizim için bir final. Bu zamana kadar iyi performans gösterdik. Burada Fatih hocamıza bir parantez açmamız gerekiyor. Fatih hocamız, bizim liderimiz. Tüm maçlara bizi çok iyi hazırlıyor. Avrupa maçlarında da öyle tabii ki. Olumlu, olumsuz tüm senaryoları bize anlattığı için maçlarda da şu ana kadar bunun meyvelerini yedik. Genç bir takımız. Fatih hocamızın önderliğinde, onun direktifleriyle beraber bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım bundan sonra iyi bir şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

Portekiz Milli Takımı'nda oynayacağı iddiaları hakkında da konuşan Marcao, "Portekiz pasaportunu almanız için orada 5 seneyi tamamlamanız gerekiyor. Bu haberler doğru değil2 ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası aldığı 8 maçlık ceza ile ilgili yöneltilen soru üzerine de Marcao, "Bazen kötü olaylardan iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz. Ben de böyle değerlendirdim. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam benim avantajıma oldu. Bana çok yardımcı oldu. Bazen kötü şeylerden de önemli dersler çıkartılabiliyor. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu diyebilirim" dedi.

Yarın oynanacak maçla ilgili de Marcao, şu açıklamayı yaptı;

"Yarın yapmamız gereken, bundan öncekilerle aynı. Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlar. Türkiye'de bir şekilde telafi edebilirsiniz ama Avrupa'da telafisi olmuyor. Hocamız bizi her zamanki gibi iyi hazırladı. Sahada rakibine yakın oynayan, kompakt oynayan bir Galatasaray olacak. Ofansif olarak da gole giden arkadaşlarımız var. Biz iyi defans yaptığımız zaman, rakibimize fazla şans vermediğimiz zaman, mutlaka golü bulacağımızı düşünüyorum."

Sarı-kırmızılı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı;

"Futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Dili ortak. Çok fazla farklı diller yok. Sol bekimiz İspanyolca konuşuyor, Muslera da konuşuyor, ben de anlıyorum. Nelsson ile İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bence futbolun bir dili yok."

Milliyet