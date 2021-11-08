Fatih Terim: " Galatasaray da böyle bir galibiyet istemez"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük karşısında yaşadıkları puan kaybı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçtaki istatistiklerinin çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene durup dururken gol yemede, durup dururken hata yapmakta becerikliyiz. Aldık, 'Rakibe moral verelim' dedik. Sonra golü bulduk ama ikinciyi bulamadık. Galatasaray'ın işi bunlara kalmamalı. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyun anlayışımızın karşılığı bu olmamalıydı. Daha efektif oynamalıydık ama arkadaşlar, perşembe günü 95-96 dakikalık bir oyundan çıkıyorsunuz. Kolay değil. Giren çıkanlar elinden geleni yaptı. İki puan kaybettik ama lig daha çok uzun, devam edeceğiz. Bu sene hangi aksilik varsa bize denk geldi. Bunların hepsi inşallah geçecek. Şu bir gerçek ki her maç daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağına inanıyorum."

Fatih Terim, lider Trabzonspor ile aralarındaki 9 puanlık farkla ilgili olarak da "Az bir puan farkı değil. Böyle olmasını istemezdik ama maalesef oluyor. Devam ediyorsanız kupaya o daha da oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Her şey kapanır. Çünkü geçmiş yıllara oranla daha fazla maç oynuyoruz. Ciddi bir fark tabii ki. Bunu kabul etmek lazım. Kapatmak için uğraşacağız. Duracak halimiz yok. Biz kaybettiğimiz gibi herkes kaybedecek. Kabullenecek de halimiz yok. Her takıma, herkese saygı duyuyoruz ama kapanması için de uğraşacağız" dedi.

"Duran toplar konusunda pek başarılı değiliz"

Tecrübeli teknik adam, son dönemde duran toplarda başarı olamadıklarını vurgulayarak, "Bu, büyük ihtimalle oyuncu tipleriyle ilgilidir. Bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Ancak oyuncu karakterleri, tipleri bunun için önemlidir. Çok uzun zamandır, çok az atıyoruz ya da atmıyoruz. Üstünde de duruyoruz. Son yıllarda duran topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Duran toplar konusunda pek başarılı değiliz. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, maçta 63. dakikaya kadar oyuncu değiştirmemesiyle ilgili soru üzerine, "Ben öyle karar verdim. Çünkü oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Bunu bozmak istemedim. Ancak benim oyuncumun rakibe pas atacağı aklıma gelmez. Giren oyuncular, çıkan oyuncular, geç müdahaleler, erken müdahaleler çok ilgisini çekiyor herkesin. Kaybettiğiniz zaman 'Geç müdahale edildi.', kazandığınız zaman 'Zamanında müdahale edildi.' gibi yorumlar. Bu konuyla ilgili birçok bileşen var." şeklinde görüş belirtti.

"Ben de istemem, Galatasaray da böyle bir galibiyet istemez"

Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptıkları başvuru hakkındaki soruyu, "Eğer o dakikadan itibaren oynanacaksa Galatasaray'ın böyle bir itirazı olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ne kabahati var Lokomotiv Moskova'nın? Ben de istemem, Galatasaray da böyle bir galibiyet istemez. Oyuncularım da istemez. Eğer bu kural hatası tekrar ettiriyorsa, tekrarı isterim. Gerekirse mağlup olurum ama beraberliği istemem. Galibiyet için oynarım." şeklinde cevaplandırdı.

Tecrübeli teknik adam, maçın son bölümünde alan ihlali nedeniyle sarı kart gördüğünü hatırlatarak, "Hakeme üzüldüğümü söyledim. Ben oyuncumu ikaz için bağırıyorum. Ben görmedim, oyuna daldım. Haklıydı kart vermede. Kendisi de 'Niyetinizi biliyorum.' dedi. Yanlışlıkla biraz girdim. Hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık.' şeklinde espri yaptım. Ama kural da bu, vermek gerekiyordu. Yoksa orada herhangi bir söylem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: NTVSPOR