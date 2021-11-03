Fatih Terim'den transfer talimatı! Pazarlıklar başlıyor

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesinden çıkarak 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar sezonun flaş takımlarından Konyaspor'un başarılı ismi Amir Hadziahmetovic'i transfer listesine aldı.



Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin kısa süre içinde Konyaspor kulübüyle temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.



Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 24 yaşındaki Hadziahmetovic 1 gol atarken asist yapmadı. Boşnak futbolcu yüksek tekniği ve pas becerisi ile ön plana çıkıyor.

Kaynak: Fotomaç