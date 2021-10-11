Fatih Terim'den şok karar! Patrick van Aanholt...
Forma adaletine çok önem veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Patrick van Aanholt ile ilgili flaş bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda formsuz bir görüntü çizen Hollandalı sol beki kulübeye çekecek. Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan girip etkili bir görüntü çizen ve son hazırlık maçındaki performansıyla sınıfı geçen Ömer Bayram formayı alacak.
Spor 11.10.2021, 10:33
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt' u kulübüye çekme kararı aldı. Milliyet'in haberine göre; Sol bek mevkisini Ömer Bayram' a teslim etmeye hazırlanan Fatih Terim böylece hem futbolcusunu ödüllendirecek hem de Aanholt'a "toparlan" mesajı verecek.
Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı Hollandalı sol bekin yerine giren Ömer Bayram, bir golün pasını verirken etkili bir görüntü çizmişti.
Ömer Bayram, Tuzluspor ile oynanan hazırlık maçında da sahaya kaptan olarak çıktı ve serbest vuruştan güzel bir gole imza attı.
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