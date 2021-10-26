Fatih Terim'den penaltı tepkisi: 'Bırakmalıydı'

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 yenilerek derbiden puansız ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirdi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Terim, penaltıyı Mohammed’in kullanıp kaçırmasını da yorumlayarak şu ifadeleri kullandı;

“Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top… Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik.”

“YEDİĞİMİZ GOLDEN ÖNCE…”

“Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson’a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan’a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik.”

KAÇAN PENALTI HAKKINDA

“Takımda penaltıcı Alex (Cicaldau). ‘Niye bu tarafa geliyorsun?’ dedim. Mostafa ‘Ben atacağım’ demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex’e bırakması lazımdı.”

“Sağlık olsun, ne yapalım. Ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım. Kritik dönemlerde penaltı atamama rekoru bizdedir. Denizli’de kaçan penaltı, Mostafa’nın kaçırdığı penaltı… O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, şampiyon olurduk.”