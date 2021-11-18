Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu talebi! 'İşimiz kolay değil'
Fatih Terim, Brentford’dan kiralanan genç forvetin bonservisinin acilen alınması için yönetimle görüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, “Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil... Atacak da...” diyerek ellerini çabuk tutmalarını istedi
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile ilgili beklentisini yineledi. Milli Takım formasıyla goller atan genç futbolcunun bonservisinin daha da yükselebileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Başkan Burak Elmas’tan acilen harekete geçilmesini istedi.
Elmas ile yaptığı toplantıda oyuncunun durumunu anlatan tecrübeli teknik adamın, “Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil. Zaten atacak da... Bu işi sezon sonuna bırakmak yerine, devre arasında halletmemiz ve erken bitirmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.
Hocanın bu talebi sonrası Halil operasyonunu erkene çekme kararı alan Başkan Burak Elmas, Brentford ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. İkinci kez kiralanan ve sözleşmesinde ön alım hakkı bulunan Halil Dervişoğlu için bütün şartların zorlanacağı belirtildi.
Halil’in de başka bir takıma gitmeyi kabul etmediği ve menajeri üzerinden Galatasaray’da devam etme konusundaki ısrarını Brentfordlu yetkililere ilettiği bildirildi.
Kaynak: Milliyet/Skorer
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6