Fatih Terim'den hakeme: "Yiyorsa..."

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Hakem kararlarının tartışıldığı maçta, Fenerbahçe'den Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de her iki devrenin son dakikalarında gördüğü sarıların ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

"Yiyorsa buraya gel"

Derbinin ilk yarısının son dakikalarında sahayı terk etmeyen topa dokunduğu için sarı kart gören Terim, uzun süre boyunda ayaklarını ve çizgiyi göstererek, verilen kararın yanlış olduğunu söyledi.

90+6. dakikada yaşanan pozisyonların ardından hakeme itirazlarını sürdüren Fatih Terim, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Hürriyet'in haberine göre, Halil Umut Meler ile arasında 10 metre mesafe olan Terim'in, "Yiyorsa gelip buraya göstersene" dediği iddia edildi.

Küfür ettiği raporlara yansıdı

Haberde, derbinin hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim’in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı kaydedildi. Ayrıca Terim'in yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.