Fatih Terim'den futbolcularına mesaj: Sizlerle gurur duyuyorum

Galatasaray 'da keyifler yerine geldi... Milli ara öncesi Çaykur Rizespor deplasmanında elde edilen3puan,teknik heyete tam anlamıyla nefes aldırdı. Üst üste Göztepe galibiyeti, deplasmandaki Marsilya beraberliği ve Rizespor maçının kazanılmasıyla güven tazeleyen Sarı-Kırmızılılar, Milli arada tamamen toparlanarak, sezona bir anlamda yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim' de, Rize galibiyetiyle zirve yapan yoğun maratonun ardından öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptı. Rizespor karşılaşması sonrasında oyuncularıyla soyunma odasında görüşen Terim, "Kazanmak kaybetmekbir yana, son düdüğe kadar vermiş olduğunuz mücadele ve reaksiyondan dolayı hepinizle gurur duydum. Doğru yoldayız, daha da iyi olacağız "dedi.

2 Hazırlık maçı var

Milli arayı da bir fırsat olarak gören Fatih Terim, Florya'da kalan oyuncuları hem hazır tutmak hem de taktiksel planı daha da geliştirebilmek adına, iki hazırlık maçı ayarlandığını açıkladı.Sarı-Kırmızılılar,9Ekimve 12Ekim'de,Tuzlaspor ve İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak. Bu maçların, taraftara açık olacağı ve Florya'da yeni çimle kaplanan sahada oynanacağı belirtildi. Terim, bu iki mücadelede kadroda ki tüm isimlere şans vererek hepsinin son durumunu görme fırsatı bulacak.

Boey ve Barış dönüyor

Galatasaray cephesindeki bir başka sevindirici gelişmede sakat oyuncuların Milli arada birer birer takıma katılacak olmaları. Özellikle Fransız sağ bek Boey'nin bir an önce sahalara dönmesini isteyen Terim, doktorlarla sürekli iletişim halinde. Hem Boey'nin, hem de Barış Alper Yılmaz'ın, ara bitene kadar ilk 11'de oynayacak duruma gelecekleri öğrenildi. Arda Turan'ın ara sonrası yoğun maratona yetişebilmesi içinde yoğun tedavi programı uygulanıyor.