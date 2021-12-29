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Fatih Terim: "Böyle oynayıp elenmek hoş değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, penaltı atışları sonucunda elendikleri Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada kaçan gollerden yakındı.

Spor 29.12.2021, 01:27
Fatih Terim: "Böyle oynayıp elenmek hoş değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda oynanan Altaş Denizlispor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Terim'in değerlendirmeleri şu şekilde:

“Sıradışılığı meydana getiren biziz. Çok basit bir maçı komplike ve sıkıntılı hale biz soktuk. Atamadığımız gollerin izahı yok. İki farklı öne geçmezseniz her zaman sıkıntı yaşarsınız. Nitekim yarattı. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgesinde kaldı. Orta sahada her kaptığımız topta pozisyona girdik. Girdiğimiz pozisyonlar da tesadüfen değildi.  Müthiş zevk vererek oynadığımız bir oyunda, maalesef doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı.  Bir metreden gol atamama beceriksizliğini gösterdik. Gereksiz yere 10 kişi kaldık.  Buna rağmen uzatmalarda 6. dakika bitti, 7 de bitti ve 8’de gol yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Hiç değmez. Söylenecek de bir şey yok. Maalesef genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak izah etmek çok zor. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme gibi bir gün yaşadık bugün. Bu da doğru bir şey değil. Oyunu koparacak pozisyonlarda oradaki en doğru hareket neyse onu yapmak lazım. Sizden bir fazla avantajlı kim varsa ona vermek lazım. Onu da yapamadık.” 

“BÖYLE OYNAYIP ELENMEK HOŞ DEĞİL”

“Yenilgi 1-0’la, 3-2 ile ya da penaltılarla gelse bile eleniyorsunuz. Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Hiç hoş bir şey değil. Bu bize yakışmadı. Oyunun karşılığı da bu değildi. Galatasaray’ın kurtuluşu bu gençler. Yetenekli gençlerle beraber yola devam edeceğiz. Burada inatla bu projenin doğru olduğunu savunacağız. Üzgünüm. Hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi. Zaman zaman eleniriz ama böyle oynayıp elenmek çok hoş değil.” 

Transfer konusunu ekonomik şartlara göre ele alacaklarını ifade eden teknik direktörümüz Fatih Terim, “Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda ne gerekiyorsa onu yapcağız. Ekonomik durumumuz buna izin vermiyorsa yapmayız. Başkanla yarın tekrar buluşacağız, Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. Gerek ülkenin gerek Galatasaray’ın içerisinde bulunduğu ekonomik durum çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Galatasaray.org

#Galatasaray #Fatih Terim
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