Fatih Terim: 10 kişi ile ortaya karakter koyduk

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımın olumlu yönde etkilenmesi için önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir müsabakada olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntının başlarına geldiğini belirtti.

Hakemin maçın önüne geçmesini istemediğini ifade eden Terim, "Topu kaptırdık penaltı oldu, şu oldu, bu oldu... Ben böyle karakter koyan takımın kazanması sonrası başka şeylerin maçın önüne geçmesini istemem." dedi.

Olimpik Marsilya maçının ardından 72 saat sonra bu karşılaşmaya çıktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Cumartesi bir idman yaptık, pazar günü gerilimi yüksek bir maç oynadık. Çaykur Rizespor, Hamza (Hamzaoğlu) hoca ile birlikte daha diri bir takım olmuş. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermek önemli." diye konuştu.

Galatasaray olarak güçlü ve kuvvetli set oyunu oynamaları gerektiğini aktaran Terim, şöyle devam etti:

"Formasyonda değişim yapacağımızı söylemiştik. Bana göre mükemmel şekilde oyunu domine ettik, çok iyi başladık. Kalemize gelmezlerken yine gol yedik. İlk 15-20 dakika sezonun en iyi başlangıcını yaptık. Kalemize rakip yaklaşmazken, Mustafa (Mohamed) ve diğerleri ikinci golü kaçırırken, maalesef 1-1 duruma geldik. Bence bugünkü rotasyonlu kadro seti en iyi şekilde oynamıştır. Çok doğru olduğunu gördük. Pas istasyonlarımız çok doğruydu."

"Bugün çok memnun kaldım"

Feghouli ve Babel'in iyi oynadığını kaydeden Terim, "Üçüncü bölgede daha mükemmel, dominant oynadığımız maça rağmen geri düştük. Bugün diğer maçlara oranla daha başarılıydık. Babel ve Feghouli topla buluştuklarında içeri kat ederek hücum sürekliliği sağladı. Kaptırdığımız yerde kontra presle kazandık. Üç gün önce Marsilya maçı oynamış bir takımın görüntüsü yoktu. İki takım herkese güzel bir maç seyrettirdi. Bugün çok memnun kaldım. Çünkü 10 kişi ile ortaya karakter koymak, kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Golcülerin 7-8 maç suskun olmasına değinen Terim, "Morutan bugün belki tarihi bir gol attı ama bu golü atmasındaki en büyük etken Diagne, ona 'Al da at.' dedi. Halil, Mohamed ve Diagne'den memnunum. Yorulduğu için çıkardım. İyi ki çıkarmışım. Sette Mustafa Mohamed bize yardımcı oldu. Defans arkası koşuları iyiydi. Artı görevi olan iki golü atması bizi çok mutlu etti. Diagne, Mohamed, Halil bizi mutlu etti. Belki ikisi birlikte oynayacak." şeklinde konuştu.

Havanın yağmurlu ve sahanın kaygan olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Israrla, inatla seti oynamaya devam ettik. Bu bizim pozisyonlar bulmamızı sağladı. Pas oyunu ile yarattığımız bir çok pozisyon var. Bunları çok harcadık. Şanssızlık diyemeyeceğim, harcadık. Bireysel bir hata ile penaltı oldu ve kırmızı kart. Orada yürekli davrandık. Büyük takım gibi bize yakışır şekilde maçı alma reaksiyonunu gösterdik ve maçı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, milli maç arasında Tuzlaspor ve İstanbulspor ile iki hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Boey'in sakatlığı olduğunu ve riske girmek istemediklerini belirten Terim, Arda Turan ile Barış Alper Yılmaz milli arada döneceğine inandığını aktardı.

"Kırılma noktası bugün galibiyet"

Çok değerli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Terim, şöyle devam etti:

"Kırılma noktası bugün galibiyet. Bir takımın psikolojik olarak etkilenmesi için mükemmel bir galibiyet oldu. Psikoloji için önemli. Bize sıkıntılar yaşattı. Gittik geldik. Üzüldük. Takımın psikolojisi adına üçüncü gol ve galibiyet önemli oldu. Bizim için güven, tekrardan dönebilme, galibiyet sürekliliği.... Maçtan önce yukarıdaki herkes kazanmış. Bu maçları oynamak kolay değil. Marsilya'da üç gün önce büyük maçtan çıkmışız. Fiziki, mental yorgunluk hepsi... Galibiyet takımın psikolojisi adına önemliydi."

Muslera'nın performansının kendisini mutlu ettiğini anlatan Terim, "Muslera, müthiş. Bugün tam eski Muslera gibi günlerine döndü. Takım kaptanı gibi. Nelsson'u neredeyse hiç dinlendirmedik. Aslan gibi devam etti. Yedlin ile Alpaslan'a görev verdik. O da gereğini yaptı. Benim isteğim milli aradan herkesin sağlıklı dönemsi. Biz güçlü set oynamaya devam edeceğiz. Biraz daha rakibi rahatsız etmeye, temaslı oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hakemle ilgili konuşamayacağını da vurgulayan Terim, "Her gün bir şeyler oluyor. Dün, bugün var. Perşembe gününden itibaren yollarda, değişik hava şartlarında uğraşan bir Galatasaray'ın, bugün 10 kişi ile gösterdiği karakter, kazanmayı bilmesi... Açıkçası başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemiyorum. Bu konuları bir gün hep birlikte hakikaten konuşalım." diyerek sözlerini tamamladı.