Fatih Karagümrük'te ayrılık
VavaCars Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Spor 11.01.2023, 22:46 11.01.2023, 22:51
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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