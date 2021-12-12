Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 16. haftasında bir ayrılık daha yaşandı. Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan İtalyan hoca, son oynanılan Konyaspor maçında içerde 4-1'lik ağır bir yenilgi almıştı.

Aklı karıştı

TRT Spor'da yer alan habere göre, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra Farioli'nin isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmasından sonra genç antrenörün aklının karışması yolların ayrılmasında öne çıkan sebepler olarak gösterildi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.