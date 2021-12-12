Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile yollarını ayırdı
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca adayı olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ün 32 yaşındaki genç İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin adı anılmıştı. Daha önce Fenerbahçe ile de anılan Farioli, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.
Spor 12.12.2021, 10:16
Süper Lig'in 16. haftasında bir ayrılık daha yaşandı. Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.
Adı son dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan İtalyan hoca, son oynanılan Konyaspor maçında içerde 4-1'lik ağır bir yenilgi almıştı.
Aklı karıştı
TRT Spor'da yer alan habere göre, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra Farioli'nin isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmasından sonra genç antrenörün aklının karışması yolların ayrılmasında öne çıkan sebepler olarak gösterildi.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.
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