Fatih Arda İpcioğlu'dan Pekin Olimpiyatlarında "Doğu Türkistan Bayrağı"
Türk sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Olimpiyatlarında "Doğu Türkistan Bayrağı taşıyan bir kayakla yarıştı.
"Uçan Türk" lakaplı milli kayakla atlama sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Olimpiyat Oyunlarında yarışıyor.
İpcioğlu elemeleri geçerek final atlayışına katılma hakkı elde etti. TRT Spor Yıldız'a konuşan Uçan Türk'ün kayağının mavi olması ise dikkat çekti.
Uçan Türk Fatih Arda İpcioğlu'nun kayağı üzerindeki ay yıldız mavi zeminle birleştirerek Türklüğün adının bile yasak olduğu Çin'de Doğu Türkistan bayrağını tüm dünyaya göstermesi takdir topladı.
Tarihimizde ilk kez kayakla atlama elemelerini geçen milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu, duygularını #TRTSPORDijital ile paylaştı!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 5, 2022
“Yarın daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Daha en iyi performansımızı göstermedik. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.” pic.twitter.com/ZMaO1tMGtp
Kaynak: Tamga Türk
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