Fas'tan zafer secdesi ve Filistin bayrağıyla kutlama
Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken Faslı futbolcular galibiyeti zafer secdesiyle kutladı.
Penaltılarla kazanılan maçın sonunda Faslı futbolcu ve futbolseverlerin sevinci görmeye değerdi.
Büyük coşku yaşanan stadın yeşil çimleri Faslı futbolcuların tur secdesine de zemin oldu.
Kimi futbolseverlerin gözyaşlarına boğulduğu maç sonunda büyük coşku yaşandı.
Fas Milli Takımı, İspanya zaferini Filistin bayrağı açarak kutladı
Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesini Filistin bayrağı açarak kutladı.
Faslı futbolcular, İspanya karşısında kazandıkları galibiyet sonrasında sahada Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Filistin bayrağıyla maçın oynandığı Education City Stadı'nın sahasında tur atan Faslı futbolcular, seyircilerin tezahüratlarına eşlik etti.
FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|O
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|23
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|17
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|16
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|13
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|14
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|13
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|13
|8
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|7
|Takımlar
|O
|P
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|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
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|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
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|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
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|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
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|14
|11
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|14
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