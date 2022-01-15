Fas son 16 biletini aldı

B Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Senegal ile Gine'nin karşı karşıya geldiği mücadele golsüz berabere sona erdi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Malavi, Frank Mhango'nun attığı gollerle Zimbabve'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Zimbabve'nin tek golünü Ishmael Wadi kaydetti.

- Fas, son 16 turunda

C Grubu'nda Selim Amallah ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle Komorlar'ı 2-0 yenen Fas, 2'de 2 yaparak son 16 turu biletini aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Gabon ile Gana 1-1 berabere kaldı. Gana'nın golünü 18. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Ayew atarken, Gabon 88. dakikada Jim Allevinah ile beraberliği yakaladı.