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Fas, mucizeyi gerçek yapmak istiyor

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarih yazmaya devam eden Fas, kupayı kazanma hayallerini kuruyor.

Spor 11.12.2022, 16:59
Fas, mucizeyi gerçek yapmak istiyor

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı saf dışı bırakarak son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

Mısır'ın 1930'da Uruguay'a giden gemiyi kaçırması nedeniyle Afrika ülkeleri ilk olarak 1934'teki organizasyonda yer alabildi.

Afrika Kıtası'nın temsilcileri 1934'ten bu yana kupaya 49 kez katıldı. 13 Afrika takımının mücadelesinde Fas, çıtayı farklı bir seviyeye taşıdı.

Bütün sporseverlerin beğenisi kazanan hırsını ve atletizmini iyi kullanan "Atlas Aslanları", teknik direktör Walid Regragui'nin şu ana kadar başarıya ulaşan taktiğiyle birleştirerek her maç tarihi skorlara ve rekorlara imza attı.

Fas, oynadığı futbolla turnuva ağacında finale doğru emin adımlarla yürüyor.

Rakipleri gol atamıyor

Turnuvada geride kalan 5 maçta çok iyi bir savunma performansı gösteren Fas, kalesini rakiplerine kapattı.

Dünya yıldızlarına savunmanın merkezinden geçit vermeyen, kanatlara yönelen rakiplerinin tehlikesini o bölgede de en aza indiren Fas, seri penaltı atışlarında da Bono gibi bir kaleciye sahip. 31 yaşındaki file bekçisi, İspanya karşısında üç penaltı birden kurtararak takımına çeyrek finalin kapısını açmıştı.

Fas, turnuvada kalesinde gördüğü tek golü de gruptaki Kanada maçında Naif Agüerd ile kendi kalesine attı.

8 maçta 1 gol yediler

Savunma güvenliğini ön planda tutan Fas, bunun karşılığını son 8 maçta sadece 1 gol yiyerek aldı.

Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan gibi takımlara kalesini kapatan Fas, turnuva öncesinde de Gürcistan'ı 3-0, Şili'yi de 2-0 yenerken, Paraguay ile golsüz berabere kaldı.

Bono, 4 maçta gol yemeyen ilk Afrikalı kaleci

Fas Milli Takımı'nın kalesini koruyan Yassine Bono, tek Dünya Kupası'nda dört maçta gol yemeyen ilk Afrikalı file bekçisi olarak tarihe geçti.

Sevilla'da forma giye 31 yaşındaki Bono, Portekiz karşısında da milli takımdaki 50. maçına çıktı.

Afrika takımlarının çıtasını yükseltti

Elemeler ve turnuvada 13 maçtır yenilmeyerek son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en başarılı Afrika takımı oldu.

Turnuvada 1990’da Kamerun, 2002’de Senegal ve 2010’da Gana ile çeyrek final gören Afrika takımları, Fas'ın yarı finale yükselmesiyle tarihin en büyük başarısını elde etti.

Afrika takımları Dünya Kupası'nda ilk puanını 1970'te, ilk gruptan çıkma başarısını 1986'da yaşarken, Fas'ın 2022'de gösterdiği performansla çıtayı çok daha yükseğe koydu.

Yıldızları eve gönderdi

Turnuva öncesi ne yapacakları merakla beklenen dünya futbolunun yıldızları, Fas'ın tarihi başarısının gölgesinde kaldı.

Başta Portekizli Cristiano Ronaldo olmak üzere, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Gavi, Pedri, Alvaro Morata gibi yıldız futbolcular, Fas karşısında aldıkları sonuçlarla eve dönen oyuncular oldu.

81 günlük çalışmayla gelen yarı final

Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrikalı teknik direktör olan Faslı Walid Regragui, turnuvanın başlamasına sadece 81 gün varken göreve geldi.

Takımının başında turnuva da dahil sadece 8 maça çıkan Regragui, 1966'da Portekiz'i çalıştıran Otto Gloria'nın ardından yarı finale en az maç yaparak çıkan teknik direktör oldu. Gloria, yarı finale kadar 5 maçta Portekiz'in başındaydı.

Selefi Halilhodzic tarafından kadro dışı bırakılan Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech'i yeniden kadroya davet eden 47 yaşındaki teknik adam, taktikleri ve sahadaki takım ruhuyla futbolseverlerin takdirini çoktan kazandı.

Kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıran Regragui, Dünya Kupası'nda yarı final bileti alan teknik adamlar Didier Deschapms, Zlatko Dalic ve Lionel Scaloni'nin yanına adını yazdırmayı başardı.

Ziyech, 2015'ten bu yana para almıyor

Milli takımın başarısı kadar futbolcuların aileleriyle olan bağı, yardımseverlikleri ve sevinçlerini secdeye giderek yapmaları da Fas'ı diğer takımlardan farklı bir yere koyuyor.

Portekiz maçı sonrasında da taraftarlarının bulunduğu tribüne koşan ve secdeye giderek sevinçlerini yaşayan Faslı futbolcular, diğer maçlarda olduğu gibi aileleriyle mutluluklarını paylaştı.

Fas'ın Chelsea'de forma giyen yıldızlarından Hakim Ziyech de örnek tutumuyla öne çıkan futbolculardan. 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana milli takım formasıyla kazanılan başarılardan gelen parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Kaynak: AA
#Fas #atlasın aslanları #Dünya Kupası
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