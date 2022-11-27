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Fas, Belçika'yı yendi tarihi yeniden yazdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra galip geldi.

Spor 27.11.2022, 18:33
Fas, Belçika'yı yendi tarihi yeniden yazdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamalarında son 8 maçını kazanan Belçika, 45 bin kişilik Al Thumama Stadı'nda kendisine deplasman havası yaşatan Faslı taraftarların coşkulu desteğine karşın mücadeleye baskılı başlayan taraf oldu.

Kanada maçında takımına galibiyeti getiren golün sahibi Fenerbahçeli Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi.

35. dakikada Hakimi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vurdu ancak ayağının dışına gelen top yandan autla sonuçlandı.

İlk yarının uzatma bölümünde sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı serbest atışta top ağlara gitti ancak VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı.

Fas, 24 yıl sonra kazandı

İkinci yarıya iki takım da tempolu başladı. 52. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Hazard'ın şutunda kaleci Bounou topu kornere çelerken, 5 dakika sonra Faslı futbolcu Boufal'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. 

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin ikinci yarıdaki Sabiri hamlesi, 5 dakika sonra golle sonuçlandı. Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.

Turnuvadaki ilk golünü atan Faslı futbolcular, gol sevincini secdeye giderek kutladı.

Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+2. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan ve sağdan ceza alanına giren Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

Toplam 6 dakika uzadı

Belçika ile Fas arasındaki mücadele, turnuvada topun en fazla oyunda kaldığı maçlardan biri oldu.

Karşılaşmanın Meksikalı hakemi Cesar Ramos, ilk yarının sonunda 1, ikinci yarısının sonunda ise 5 dakika uzatma oynattı.

Fas, liderliğe yükseldi

Gruba Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

F Grubu'ndaki diğer maçta Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya gelecek.

"Üç Büyükler"in futbolcuları sahada

Belçika-Fas maçında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli üç futbolcu mücadele etti.

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Saiss, Fas Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Onana cezalı duruma düştü

28. dakikada sarı kart gören Onana, son grup maçında cezalı duruma düştü.

Belçika gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü, saat 18.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
#Fas #belçika #Dünya Kupası
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