Faruk Süren'den üyelere ibra tepkisi: "Bu ne hınçmış arkadaş"

Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan ve aynı zamanda mevcut başkan Burak Elmas'ın kayınpederi olan iş insanı Faruk Süren, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Takvim'e konuşan Süren, "Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar; hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar, bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da... Bazı şeyleri istismar ediyorlar." ifadesini kullandı.

"MUSTAFA CENGİZ BIRAKIRKEN BORÇ 1 MİLYAR 600 MİLYONDU"

6 ay içinde Burak Elmas'ın bazı konularda hatalar yaptığını belirten Süren, "Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır... Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı... Bunlarda ben de hemfikirim. Ama başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor. Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konulularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin." dedi.

"ADA KONUSUNU 1 AYDA ÇÖZDÜ"

Galatasaray'ın çok büyük bir fırsat kaçırdığını belirten Süren, "Kemerburgaz, Florya projleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bir de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim." ifadelerini kullandı.