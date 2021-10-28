Falcao'dan Barcelona'ya klas gol

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra La Liga'da bambaşka bir görüntü çizen Radamel Falcao, altıncı maçında dördüncü golünü attı.

Kolombiyalı yıldızın Barcelona'ya attığı gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, Rayo Vallecano'da ise aldığı şansları gollerle süslemeyi başardı.