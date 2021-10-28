Falcao'dan Barcelona'ya klas gol
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 3 milyon euro fesih bedeli ödeyerek yolladığı Radamel Falcao, Rayo Vallecano'yu Barcelona karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Kolombiyalı yıldız, La Liga'da bu sezon çıktığı altıncı maçta dördüncü golünü atma başarısı gösterdi. Falcao'nun attığı klas gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Spor 28.10.2021, 15:08
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra La Liga'da bambaşka bir görüntü çizen Radamel Falcao, altıncı maçında dördüncü golünü attı.
Kolombiyalı yıldızın Barcelona'ya attığı gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.
Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, Rayo Vallecano'da ise aldığı şansları gollerle süslemeyi başardı.
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