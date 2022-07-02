F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde en hızlı pilot Carlos Sainz oldu
Büyük Britanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından İspanyol Carlos Sainz elde etti.
Spor 02.07.2022, 18:39
Sıralama turlarında 1 dakika 40.983 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Sainz, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.
Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Sainz'ın 0.072 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 0.315 saniye geride üçüncü oldu.
Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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