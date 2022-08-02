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Ezgjan Alioski formayı giydi

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayı giydi.

Spor 02.08.2022, 23:23 02.08.2022, 23:35
Ezgjan Alioski formayı giydi

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." cümlelerine yer verildi.

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