Ezeli rakibi şampiyon yaptılar

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors olurken, River Plate'in Racing'i mağlup etmesi geceye damga vurdu. Ligde son hafta maçları öncesi şampiyonluk şansı olan iki takımdan Boca Juniors 51 puanla liderken, Racing Club ise 50 puanla ikinci sırada yer alıyordu. River Plate ise 44 puanda şampiyonluk şansını haftalar öncesinden yitirmişti.

Lig lideri Boca Juniors, sezonun son haftasında Independiente'yi konuk ettiği maçta 2-1 önde şampiyonluğa doğru giderken 81. dakikada rakip takımın golüne engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak puanını 52'ye çıkardı.

Boca Juniors'ın beraberliği sonrası alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşma fırsatı yakalayan Racing Club, River Plate'i konuk etti.

Uzatmalarda heyecan doruklara çıktı

Racing Club ile River Plate arasındaki karşılaşmasının 90. dakikasına 1-1 beraberlikle girilirken, ev sahibi ekip kazandığı penaltı atışıyla şampiyonluk için büyük bir fırsat yakaladı. River Plate kalecisi Franco Armani, Jonathan Galvan'ın penaltı atışını kurtararak şampiyonunun belirlenmesinde önemli rol oynadı.

River Plate, 90+5. dakikada Miguel Borja'nın golü ile maçı 2-1 kazandı ve ezeli rakibi Boca Juniors, Arjantin Premier Ligi şampiyonu oldu.

Maç sonu konuşan Marcelo Gallardo, "İnsanların değerlerini kaybettiği bir ülkede, onurumuzu koruyoruz. Bizim temsil etmek istediğimiz değer bu. Boca Juniors'a fayda sağlamanın ötesinde, yaptığımız şeyle gurur duyuyorum. Bu iç huzura sahip olmak mutlu edici" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

River Plate'in son haftada Boca Juniors'un şampiyonluk yarışındaki rakibi Racing Club'ı mağlup ederek şampiyon olmasını sağlaması, sosyal medyada da çokça konuşuldu.