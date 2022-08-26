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Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti: 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

Spor 26.08.2022, 23:33
Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti: 3-2

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi 1-0 geriye düşse de 3-2 kazanmayı bildi.

Eyüpspor'un golleri 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. dakikada Pa Dibba'dan geldi.

Yeni Malatyaspor'un gollerini Cengizhan Akgün kaydetti.

3 maçta 2. galibiyetini alan Eyüpspor puanını 7'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor 1 puanda kaldı.

#Eyüpspor #Yeni Malatyaspor
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