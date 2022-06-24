Eyüpspor'dan 2 sene Galatasaray'da oynayacak olan Kazımcan açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Altay'dan 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu 2 yıl ise Galatasaray'da kiralık forma giyecek.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Arena'ya konuştu ve Kazımcan Karataş'ı transfer etme nedenini anlattı.

Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz. Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.