Eyüpspor, Bandırmaspor'u farklı geçti: 4-1
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Spor 18.09.2022, 01:47
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u konuk etti.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.
Müsabaka, 4-1'lik Eyüpspor üstünlüğüyle noktalandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Sekidika, Eze (2) ve Dibba kaydetti.
Konuk ekip adına Levent'in tek golü puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla 13 puana ulaşan Eyüpspor, maç fazlasıyla zirveye oturdu.
10 puanlı Beyçimento Bandırmaspor ise 4. sırada kaldı.
Kaynak: TRT Spor
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