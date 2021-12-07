Everton VAR'ı da yendi

Premier Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'i konuk etti.

Ev sahibi takım 44. dakikada Richarlison ile öne geçti. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı bitmek üzereyken Martin Odegaard 45+2'de takımını öne geçirdi. Norveçli golcü ceza sahası içinde topa gelişine vurdu ve Pickford'ı avladı: 0-1

İkinci yarıda Everton Richarlison ile 58'de skora denge getirdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Demarai Gray kendisine gönderilen kısa pası ceza sahası çizgisi civarında kontrol etti ve şutunu çekti. Üst direkten dönen topu Richarlison tamamladı. Everton 79'da dengeyi getirdi: 1-1

90 dakikanın sonuna 6 dakika duraklama eklendi. 90+2'de Kontratağa çıkan ev sahibinde Demarai Gray ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Pickford'ı çaresiz bıraktı: 2-1

Ligde 8 maç sonra kazanan Everton puanını 18 yaptı.

Arsenal ise 23 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR