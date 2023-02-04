Everton lideri devirdi: 1-0

Premier Lig'in 22. haftasında Everton, Goodison Park'ta lider Arsenal'ı ağırladı.

Frank Lampard'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Sean Dyche yönetiminde ilk maçına çıkan Everton, 60. dakikada James Tarkowski'nin golüyle galibiyete ulaştı.

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Everton, ligde 8 hafta sonra kazanarak 18 puana yükseldi. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 50 puanda kalan Arsenal ise en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde zirvedeki yerini korudu.