Evander "Aslan" olmak üzere

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği de devam ediyor.

Şu ana kadar Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, 10 numara pozisyonu için uzun süredir ilgilendiği Evander'i de kadrosuna katmak istiyor.

Midtjylland'ın 10 milyon euro'luk inadı kırıldı

Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın Danimarka ekibiyle uzun süren pazarlık görüşmeleri sonuç verdi.

Galatasaray ısrarlı tutumuyla Midtjylland'ın 10 milyon euro'luk inadını kırdı. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro karşılığında bu transferi bitirmesi bekleniyor. Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Aslan, Danimarka ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Evander'i bu hafta içinde İstanbul'a getirip transferi noktalamayı planlıyor.

47 maçta 28 gole direkt katkı

2018'de Brezilya ekibi Vasco'dan Midtjylland'a transfer olan Evander geçen sezon performansıyla dikkat çekti.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon takımıyla 47 resmi maçta forma giydi. Evander bu maçlarda 17 gol atıp 11 asist yaptı ve toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı.