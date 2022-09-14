Euroleague Başkanlığı'na Dejan Bodiroga getirildi
Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanı eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga oldu.
Spor 14.09.2022, 17:26
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.
Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.
THY Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.
Kaynak: AA
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