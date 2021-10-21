Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Suat Kaya'nın başarı parolası "koşmak"

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray’da bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupa kazanma başarısı bulunan Kaya, 8 kez de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Kaya, 2002-2003 sezonunun ardından profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırarak, 2004’te Galatasaray’ın altyapısında antrenörlüğe başladı.

Suat Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediyespor, Sakaryaspor, Serik Belediyespor ve Tuzlaspor’da teknik direktörlük yaptı.

İzmir temsilcisi Menemenspor’u TFF 2. Lig’den bir üst lige çıkarma başarısı gösteren tecrübeli teknik adam, Eskişehirspor ile imzaladığı 1 1 yıllık sözleşmenin ardından aynı başarıyı göstermeye çalışacak. Kaya, ligde bir puanla 18. sırada bulunan siyah-kırmızılı takımın başında sahaya ilk kez 23 Ekim’de Konya’da oynanacak Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıyla çıkacak.

"Futbolculukta olduğu gibi teknik direktörlükte de şampiyonluk yaşadım"

Suat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlüğün futbolculukla aynı çizgide gittiğini anlattı.

Futbol oynarken kupa kaldırmak, maç kazanmak, şampiyon olmak için çaba sarf edildiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu: