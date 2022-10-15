Eski takımı Volkan Demirel'i üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

11. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.

45+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.

53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.