Eski hakemden olay sözler: "Bu ülkeden gönderilmeli"

TFF'nin eski hakemlerinden Abdullah Yılmaz, Türk futbolundaki hakem sorunuyla ilgili konuştu.

Yılmaz, Türkiye'deki hakem meselesinin 'çıkmaz sokak' olduğunu ifade ederken bu konunun kısa süre içerisinde çözülemeyeceğini belirtti. Tecrübeli isim, Kulüpler Birliği'nin sistemi değiştirme konusundaki tavrını önemsediğini ifade ederken hakemlerin eğitim süreci ile ilgili olarak Jaap Uilenberg'in görevden alınması gerektiğini belirtti.

"Eski hakemlikle şimdiki hakemlik arasında fark var"

"Kulüplerin artık canına tak etti. Yılların birikimi var. Bu kemikleşmiş bir sorun. 1960'lardan bu yana değişmeyen bir yapı var. Kulüpler Birliği'nin tavrını önemsiyorum ama bugünden yarına düzelecek bir şey değil. Eski MHK başkanlarına danışıldığını duyuyorum. Bunların ne başarıları var ki danışılıyor. Yeni jenerasyondan çok uzaklar. Kendi dönemlerinde yapılan hakemlikle şimdiki hakemlik arasında dağlar kadar fark var."

"MHK hiç bir zaman yenilenmiyor!"

"Merkez Hakem Kurulu'nda ikili ilişkiler sayesinde görev alınıyor. Merkez Hakem kurulları değişmiyor. Sistemin bekçilerini siz orada tutarsanız sistem aynı şekilde devam eder. MHK'nın içindekiler 60 yaşın altına düşmüyor. Riva'da inanılmaz tesisler yaptıklarını söylüyorlar. Peki insana yatırım yaptık mı?"

"Serkan Çınar'ın hakemliği bitti o zaman Ali Palabıyık'ın da bitmesi gerekiyor"

"Yine bir Rize-Galatasaray maçında Serkan Çınar'ın hakemliği bitti. Ali Palabıyık yine aynı maçta bu arkadaşın yaptıklarının çok daha fazlasını yaptı. O zaman Ali Palabıyık'ın da hakemliği bitmeli. Siz hata yapan hakemi sürekli olarak maçlara atarsanız o zaman insanlar da 'siz bunu bile isteyerek yapıyorsunuz' der.

"Uilenberg Türkiye'den gönderilmeli"

"Ben yaklaşık 3 yıldır söylüyorum. Uilenberg Türkiye'den gönderilmeli. Hakemlerin kafasını karıştırıyor. Uilenberg artık Türkiye'den biri gibi oldu. Günü kurtarma işlerine giriyor. Hakemine göre takımına göre yorumlar yapmaya başladı. Hakemler bile kendisinden rahatsız. Hakemler daha net yorumlar bekliyor. Avrupa'da desteklediği bir hakem olduğu zaman hatayı yumuşak karşılıyor. Anadolu'dan bir hakem yaptığı zaman tavrı farklı oluyor. Türkiye'den bir an önce gönderilmesi lazım"

"İtalyan hakemleri dünyanın en iyi hakemleri"

İtalyan hakemleri dünyada 1 numara. Sade, basit ve gösterişsiz. Hollanda maçını izleyin. Daniel Orsato hakemdi. Sarı kartlık pozisyonda sarı kart, faulse faul. Biz böyle hakemlik istiyoruz. Bizde hakemler pozisyonlarda karar vermekte korkuyor. VAR'da oturacak adam bulunamıyor. Hakem barışı sağlanabilirse sentez yapılabilirse ve müdahale edilmezse bu iş 1-2 senede çözülebilir"