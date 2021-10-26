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Eski günlere dönüş

4'te 4 yapan Chicago Bulls, 25 sene önce Michael Jordan'ın forma giydiği sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Spor 26.10.2021, 16:51
Eski günlere dönüş

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Bulls, Raptors'ı üç sayı farkla mağlup ederek sezonun 4. maçından da galip ayrıldı ve Michael Jordan'ın forma giydiği 1996-1997'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Konuk ekip Bulls'ta DeMar DeRozan, eski takımı Raptors'a karşı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntluk performans sergiledi. Zach LaVine 22, Nikola Vucevic 17, Lonzo Ball 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Raptors'ta OG Anunoby 22, Gary Trent Jr 18, Fred VanVleet 15 sayı kaydetti.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları galip geldi

Milli basketbolculardan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, günü galibiyetle tamamladı.

Cavaliers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 99-87 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Mücadelede 11 dakika 27 saniye görev yapan Cedi Osman, 2 ribaunt, 1 asist üretti.

Ömer Faruk Yurtseven ise Heat'in Orlando Magic karşısında 107-90 kazanarak ikinci galibiyetine ulaştığı karşılaşmada bir dakika 38 saniye süre aldı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 129-140 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-119

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-104

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 104-90

Miami Heat-Orlando Magic: 107-90

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 108-111

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 98-107

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 87-99

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 116-86

Kaynak: AA
#NBA #Basketbol #Chicago Bulls
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