Eski Galatasaraylı takımından ayrıldı
Galatasaray'ın altyapıdan çıkardığı futbolculardan biri olan Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı.
Spor 31.01.2022, 20:24
Ara transfer döneminin resmen kapanmasına az bir zaman kala, transfer piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Semih Kaya, 2020 yazında Yeni Malatyaspor'a imza atmıştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1810 dakika süre aldı.
Kaynak: Fotomaç
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