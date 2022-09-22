Eski Galatasaraylı golcü futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, 39 yaşında futbolu bıraktı.
Spor 22.09.2022, 22:48
Goran Pandev, emekliliğe ayrıldı. Kuzey Makedonyalı futbolcu 39 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.
Pandev sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kuzey Makedonyalı futbolcu, 2015 yılında Galatasaray forması da giymişti.
Pandev, futbol kariyerinde 644 maça çıkıp 139 gol attı, 75 de asist yaptı.
Kaynak: TRT Spor
Kaynak: AA
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