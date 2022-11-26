Eski futbolcu Rafet Olgaç hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin tarihinde özel yeri olan, futbol haricinde farklı branşlarda da kulübümüzü temsil eden ve Türkiye şampiyonu olduğu 1941 yılında kırmızı-karalarımızın efsaneleri arasına adını yazdıran Rafet Olgaç'ı kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlerbirliği'mizin efsanesi Rafet Olgaç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rafet Olgaç'ın cenazesinin yarın saat 15.00'te Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.