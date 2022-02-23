Eski futbolcu İbrahim Üzülmez'in acı günü!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez yaşamını yitirdi.
Spor 23.02.2022, 15:50 23.02.2022, 15:54
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez hayatını kaybetti.
Eski futbolcu yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Kartepe'de yaşayan babası Kemal Üzülmez yaşamını yitirdi. Kemal Üzülmez, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Kemal Üzülmez'in cenazesi Kartepe Arslanbey'deki Şefkatiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.
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