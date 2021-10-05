Eski Fenerbahçeli yeni takımında gol makinesine dönüştü
Damien Comolli'nin döneminde Fenerbahçe'ye gelen ve performansları ile tartışmalara neden olup gönderilen bazı isimler gittikleri yerlerde dikkat çekici performanslar sergiledi.
Fenerbahçe'de Damien Comolli döneminde kadroya katılan Michael Frey, beklentileri karşılayamamış sonrasında kiralık olarak gönderilmişti. İsviçreli futbolcu ile bu sezon başında tamamıyla vedalaşan Fenerbahçe, Frey'in gösterdiği performans sonrasında adeta pişman oldu.
Alındığı sürede 'sabırlı' olunması gerektiğini ifade eden Comolli, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun gösterdiği performans sonrasında haklı çıktı. Sarı lacivertlilerden Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 12 gol atma başarısı gösterdi.
Frey'in gösterdiği bu performans sadece Belçika'da değil ülkesi İsviçre'de de gündem oldu. Milli Takıma seçileceği konuşulan oyuncunun İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın tarafından takip edildiği belirtildi.
Michael Frey, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 23 maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.
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|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1