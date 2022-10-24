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Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den şok iddia

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Clermont ile Brest karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 konuk ekip kazanırken maça, Brest'in forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçılık damga vurdu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan eski Fenerbahçeli Slimani, Clermont kaptanı Johan Gastien'in kendisine ırkçılık yaptığını öne sürdü. Gastien ise bunu reddetti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Spor 24.10.2022, 14:07
Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den şok iddia

Fransa Ligue 1'de 12. hafta karşılaşmasında Clermont ile Brest karşı karşıya geldi. Maçı Brest 3-1 kazanırken maçın ardından Slimani'nin yaptığı açıklamalar maçın önüne geçti.

Maçın 40. dakikasında yaşanan pozisyonda Slimani, Gastien yanından geçtikten sonra koşa koşa hakeme ve kenara 4. hakemin yanına gelerek, "Bana pis köylü" dedi diyerek şikayette bulundu.

İlk yarı bitiminde de soyunma odasına giderken şikayetlerde bulunan Slimani konuyu Clermontlu futbolculara da söyledi.

Slimani maçın 62. dakikasına, Gastien ise 74. dakikasında kenara geldi. Maçın son düdüğüyle birlikte Gastien yedek kulübesinden ayaklanarak Slimani'ye doğru gitmek istedi fakat takım arkadaşları izin vermedi. Slimani ise tünele girerken tribünlere skoru kast ederek parmaklarıyla 3 işareti yaptı.

Islam Slimani: "Kimseyi boş yere suçlayacak değilim"

Cezayirli forvet, maç sonunda yaptığı açıklamada ise olayı anlattı. 34 yaşındaki Slimani, "Günümüzde “Pis köylü” diye hakarete uğramanın ağır olduğunu düşünüyorum. Ben köylü ve Cezayirli olmakla gurur duyuyorum. Clermont kaptanı hakaret etti bana. Deli değilim, kimseyi boş yere suçlayacak da değilim. İşin kötüsü birçok Afrikalı oyuncu oynuyor kendisi ile" dedi.

Johan Gastien: "Beni Brestli oyuncular da duydu"

Bu açıklamanın ardından Gastien'den de cevap geldi. 34 yaşındaki futbolcu, "Saha içinde sadece akıllı oyuncular yok. Beni bu konuda rahatlatan takım arkadaşlarım ve Brestli oyuncuların da söylenenleri duyması. Ben kendimi biliyorum ve rahatım bu konuda. Asla birine “Pis Arap” diye hakaret etmem" ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Clermont ise kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Ocak 2020'de ırkçılığa hayır demek için sahada diz çöken ilk Ligue 1 ve Ligue 2 kulübü olan Clermont, özellikle birlikte yaşama değerlerine kendini adamıştır ve her zaman ırkçılığa ve diğer tüm ayrımcılık biçimlerine karşı savaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu olayların ardından gözler Fransa Futbol Federasyonu'na çevrilerek, konu hakkında herhangi bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor.

#fenerbahçe
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