Eski Fenerbahçeli'den altın gol
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir deplasmanda Kamerun'u Islam Slimani'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
2022 Dünya Kupası Elemeleri devam ederken Afrika kıtasında turnuvaya gidecek 5 takımı belirleyecek play-off finalleri oynanıyor.
Ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası'nda umduğunu bulamayan Kamerun, Dünya Kupası yolunda Cezayir ile eşleşirken ilk maçı evinde oynadı. Ancak Islam Slimani'nin 40. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Cezayir deplasmandan avantajla döndü.
Cezayir'de Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, 76. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna girdi.
Cezayir rövanşta skor üstünlüğünü koruması durumunda Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bileti alacak.
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur ilk maçlarında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:
Demokratik Kongo 1-1 Fas
Mali 0-1 Tunus
Mısır 1-0 Senegal
Gana 0-0 Nijerya
Kaynak: NTVSPOR
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