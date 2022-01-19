Eski dost yeniden Florya'da
Albert Riera, Galatasaray için yeniden Florya'ya gelerek İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent’in teknik ekibine dahil oldu.
Spor 19.01.2022, 00:25 19.01.2022, 00:34
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i getirmişti.
Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcı antrenörlük görevlerinden ayrılmıştı.
Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı. İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent’in teknik ekibine de dahil oldu.
Galatasaray'da yönetim ayrıca Albert Riera'ya ek olarak bir Türk yardımcı antrenör arayışlarını da sürdürüyor.
Kaynak: NTVSPOR
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